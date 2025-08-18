«Девушки — это украшение футбола». Комментатор ЮФЛ Боярский извинился перед арбитром Станововой

«Вчера я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора. В матче академий “Родины” и “Зенита” в ЮФЛ меня захлестнули эмоции, и я сказал то, что сказал.