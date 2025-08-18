Ричмонд
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.00
П2
2.97
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2

«Девушки — это украшение футбола». Комментатор ЮФЛ Боярский извинился перед арбитром Станововой

Во время игры «Родины» с «Зенитом» (1:4) в ЮФЛ-3 Александр Боярский заявил, что женщинам не стоит судить матчи.

Источник: Спортс"

«Вчера я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой-арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора. В матче академий “Родины” и “Зенита” в ЮФЛ меня захлестнули эмоции, и я сказал то, что сказал.

Вчера вечером я выпал из инфопространства, потому что очень переживал. Я сразу понял, чем это может обернуться. Приношу также извинения ФК и академии «Родина», с которыми сотрудничал.

Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки — это украшение футбола. Еще раз хочу извиниться перед Ариной", — написал комментатор.