Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.17
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.05
П2
2.97
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.35
П2
3.35
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.36
П2
2.25
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Неймар заплакал после 0:6 от «Васко» — крупнейшего поражения в его карьере. Тренер соперника утешал форварда «Сантоса»

«Сантос» дома уступил «Васко» со счетом 0:6 в матче чемпионата Бразилии. Друг и экс-партнер Неймара Филиппе Коутинью отметился дублем.

Источник: Спортс"

После окончания игры Неймар сел на поле и заплакал. Тренер соперника Фернандо Диниз обнял его, пытаясь утешить, когда игрок направился в раздевалку.

Это поражение стало самым крупным для 33-летнего нападающего с начала его карьеры.