Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.17
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.02
П2
2.85
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.31
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.36
П2
2.28
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Алонсо о словах Мастантуоно про Месси: «Как мы в “Реале” можем говорить ему, кто его любимый игрок? Он аргентинец, так что я не удивлен»

Атакующий полузащитник, перешедший в «Реал» этим летом, назвал Месси лучшим игроком мира: «Я аргентинец, и для меня он лучший».

Источник: Спортс"

"Я понимаю, почему его любимый игрок — Месси, он аргентинец, и я не удивлен. Как мы можем говорить ему, кто его любимый игрок?

Когда я впервые поговорил с Франко, был удивлен его характером. Ему было всего 17 лет, и он выглядел очень уверенным в себе. Он не побоялся сделать шаг и перейти в «Реал Мадрид». Видна его зрелость, его стремление, его качества. Он очень быстро впишется в команду.

Уже завтра он может получить игровое время. Он привнесет качество, энергию в нашу игру, он работает на оборону и обладает хорошей скоростью.

У него есть эта аргентинская стойкость и великолепная левая нога для стандартных положений и завершающих передач. Он на очень хорошем уровне«, — сказал главный тренер “Мадрида” Алонсо.

19 августа «Реал» примет «Осасуну» в рамках 1-го тура Ла Лиги.

Узнать больше по теме
ФК «Реал Мадрид»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных клубов мира и лучший в XX веке по версии ФИФА. ФК «Реал Мадрид» — клуб, который чаще других выигрывал Лигу Чемпионов — самый престижный турнир Старого света. О том, почему их называли «галактикос» в начале нулевых и что происходит с королевским клубом прямо сейчас, — читайте в нашем материале.
Читать дальше