Месси, Лаутаро, Де Поль, Паредес, Мастантуоно, Эчеверри — в предварительной заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором

В сентябре команда Лионеля Скалони сыграет против Венесуэлы и Эквадора в рамках отбора на ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

В список из 32 игроков вошли:

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба — «Ривер Плейт»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»), Хулио Солер («Борнмут»), Факундо Медина («Марсель»).

Полузащитники: Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Алан Варела («Порту»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити»), Франко Мастантуоно («Реал»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Тьяго Альмада («Атлетико»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Нико Пас («Комо»), Валентин Карбони («Дженоа»).

Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Анхель Корреа («Тигрес»), Флако Лопес («Пальмейрас»).

