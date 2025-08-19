Смолов отправил букет матери соперника по CS2 после ее упоминания на стриме

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Федор Смолов извинился перед мамой игрока в Counter-Strike 2, которую упомянул в негативном ключе во время своего стрима.
Ранее Смолов во время турнира по Counter-Strike 2 с участием других стримеров позволил себе оскорбительные высказывания в адрес одного из соперников, в частности ответив на вопрос «Ты где?» фразой «В Саратове, у мамаши твоей». Позднее футболиста забанили на стримерской платформе Twitch.
По информации Telegram-канала «Mash на спорте», после трансляции мама игрока зашла в комментарии к экс-футболисту сборной России, заявив, что она и есть «мамаша из Саратова», и потребовала объяснить ей шутку. Смолов отправил женщине букет цветов и написанную от руки открытку с извинениями.
«Елена, добрый день! С моей стороны было неуместно упоминать вас во время стрима. Конечно же, я не хотел оскорбить вас или ваши чувства. Надеюсь, вы воспримете этот жест как знак уважительного отношения к вам. Федор Смолов», — написал футболист в открытке.
Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял «Краснодар». Помимо этого, он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал», а также в Испании играл за «Сельту». В составе сборной России футболист стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года.