Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:00
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
16:00
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
3.47
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Смолов отправил букет матери соперника по CS2 после ее упоминания на стриме

Смолов извинился перед мамой игрока в CS2 за ее упоминание на стриме.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Федор Смолов извинился перед мамой игрока в Counter-Strike 2, которую упомянул в негативном ключе во время своего стрима.

Ранее Смолов во время турнира по Counter-Strike 2 с участием других стримеров позволил себе оскорбительные высказывания в адрес одного из соперников, в частности ответив на вопрос «Ты где?» фразой «В Саратове, у мамаши твоей». Позднее футболиста забанили на стримерской платформе Twitch.

По информации Telegram-канала «Mash на спорте», после трансляции мама игрока зашла в комментарии к экс-футболисту сборной России, заявив, что она и есть «мамаша из Саратова», и потребовала объяснить ей шутку. Смолов отправил женщине букет цветов и написанную от руки открытку с извинениями.

«Елена, добрый день! С моей стороны было неуместно упоминать вас во время стрима. Конечно же, я не хотел оскорбить вас или ваши чувства. Надеюсь, вы воспримете этот жест как знак уважительного отношения к вам. Федор Смолов», — написал футболист в открытке.

Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял «Краснодар». Помимо этого, он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал», а также в Испании играл за «Сельту». В составе сборной России футболист стал четвертьфиналистом домашнего чемпионата мира 2018 года.