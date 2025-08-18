Ричмонд
Маньетти о Жиру: «Великий футболист, играть против него — честь для меня. Он лидер от природы, партнеры его слушают. Он был бесценен для “Лилля” в матче с “Брестом”

«Лилль» сыграл вничью с «Брестом» в 1-м туре чемпионата Франции. 38-летний Жиру забил гол в дебютном матче за клуб из Лилля.

Источник: Спортс"

"Для меня честь играть против таких великих игроков, как Оливье Жиру. Судя по его карьере, он по-настоящему выдающийся футболист. К сожалению для нас, [в воскресенье] он был в отличной форме. Помимо забитого гола, он доставил нам массу проблем своим игрой в стенку и передачами. Это номер 9, который очень редко теряет мяч.

Он всегда делает правильный выбор, все точно. Его действия могут показаться обычными, но это передачи, которые разрушают линии, это контроль мяча, который позволяет поднимать блок команды — в этом он был бесценен для «Лилля». Еще меня удивило, что физически он выдержал все 90 минут.

У него есть природное лидерство. Не думаю, что он много кричит, но когда говорит — его слушают. Из-за опыта, карьеры и заслуг невозможно не прислушиваться к такому игроку«, — сказал полузащитник “Бреста” Юго Маньетти.