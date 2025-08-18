Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Лидс
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.40
П2
4.46
Футбол. Испания
перерыв
Эльче
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
13.00
X
3.96
П2
1.41
Футбол. Кубок России
19.08
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
19.08
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
3.47
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Анчелотти не вызовет Винисиуса в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией. Вингеру «Реала» предоставят отдых

5 сентября команда Карло Анчелотти примет сборную Чили в рамках квалификации ЧМ-2026, а 10-го сыграет с Боливией на выезде.

Источник: Спортс"

По информации Globo, тренерский штаб принял решение предоставить вингеру «Реала» отдых и не вызывать его на эти матчи. Игру с Чили Винисиус пропустил бы в любом случае — из-за перебора желтых карточек.

Отмечается, что другие игроки мадридского клуба — Родриго и Эдер Милитао — попали в предварительный состав и, вероятно, примут участие в этих играх. Окончательная заявка будет оглашена 25 августа.

Сборная Бразилии уже гарантировала себе выход на чемпионат мира. Она занимает 3-е место в таблице южноамериканского региона за два тура до конца отборочной стадии, набрав 25 очков.