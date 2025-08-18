Анчелотти не вызовет Винисиуса в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией. Вингеру «Реала» предоставят отдых

По информации Globo, тренерский штаб принял решение предоставить вингеру «Реала» отдых и не вызывать его на эти матчи. Игру с Чили Винисиус пропустил бы в любом случае — из-за перебора желтых карточек.
Отмечается, что другие игроки мадридского клуба — Родриго и Эдер Милитао — попали в предварительный состав и, вероятно, примут участие в этих играх. Окончательная заявка будет оглашена 25 августа.
Сборная Бразилии уже гарантировала себе выход на чемпионат мира. Она занимает 3-е место в таблице южноамериканского региона за два тура до конца отборочной стадии, набрав 25 очков.