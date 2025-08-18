Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19.08
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
19.08
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
3.47
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Рэшфорд считает, что «Барса» способна выиграть требл: «Не вижу причин, по которым мы не сможем это сделать. Команда готова побеждать, я хочу помочь, чем могу»

Новичок каталонцев ответил на вопрос о том, способна ли команда выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Источник: Спортс"

«У этой команды есть все необходимое для этого, иначе они не выиграли бы три трофея в прошлом сезоне (Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании — Спортс»"). Менталитет и мотивация на высоком уровне, я не вижу причин, по которым мы не сможем выиграть все три турнира, в которых участвуем.

На мой взгляд, эта команда готова побеждать. Я просто хочу помочь, чем могу. Сезон длинный, а футбол непредсказуем, но у команды и тренерского штаба достаточно сильный менталитет, чтобы справиться с любым испытанием«, — сказал арендованный у “Манчестер Юнайтед” нападающий.