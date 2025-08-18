Рэшфорд считает, что «Барса» способна выиграть требл: «Не вижу причин, по которым мы не сможем это сделать. Команда готова побеждать, я хочу помочь, чем могу»

«У этой команды есть все необходимое для этого, иначе они не выиграли бы три трофея в прошлом сезоне (Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании — Спортс»"). Менталитет и мотивация на высоком уровне, я не вижу причин, по которым мы не сможем выиграть все три турнира, в которых участвуем.