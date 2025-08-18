Ричмонд
Алонсо о словах тренера «Мальорки» про непоследовательное судейство в игре с «Барсой»: «Он все очень хорошо объяснил»

Ранее тренер «Мальорки» Хагоба Аррасате назвал непоследовательным судейство в игре Ла Лиги с «Барсой» (0:3). Он сказал: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения».

Источник: Спортс"

Ранее тренер «Мальорки» Хагоба Аррасате назвал непоследовательным судейство в игре Ла Лиги с «Барсой» (0:3). Он сказал: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения».

Напомним, на 23-й минуте вингер «блауграны» Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову защитника «Мальорки» Антонио Раильо, который упал на газон и долго не поднимался. Мяч подхватил Ферран Торрес и дальним ударом отправил его в сетку. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол.

«Не мне комментировать происходящее в других матчах, но я слышал, что сказал Хагоба Аррасате. Он все очень хорошо объяснил», — сказал главный тренер «Реала».

