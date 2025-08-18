Биджиев о ВАР после 0:2 от «Пари НН»: «Поднадоело. Мяч кому‑то попадает в мизинец, непонятно, кто первым играет рукой, там рисуют и отменяют гол “Динамо” Махачкалы»

— Нельзя так играть в обороне. Нельзя допускать такие ошибки, от этого все идет. Могли сыграть лучше, агрессивнее. Создали моменты, которые нужно реализовывать.
Решение ВАР вообще непонятно. Уже это поднадоело, честно говоря. Мяч кому‑то попадает в мизинец, еще непонятно, кто первым играет рукой, а там рисуют и нам отменяют гол.
Невозможно на это смотреть. Мы думали, что решения ВАР будут стопроцентными всегда, а они больше вопросов вызывают.
— Это ключевой момент матча?
— Это по эмоциями дало. Оказало влияние, хотя мы не бросили играть. Во втором тайме вообще владели тотальным преимуществом, но не смогли воплотить его в гол.
— Первый гол «Пари НН» — это ошибка вратаря или мастерство игрока?
— Все вместе. Что сейчас об этом говорить? «- сказал тренер махачкалинского “Динамо”.