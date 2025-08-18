«Бавария» согласовала контракт с Нкунку. Переговоры с «Челси» продолжаются

Сам футболист хочет перейти в «Баварию», условия личного контракта уже полностью согласованы. Сделка зависит от того, достигнут ли клубы договоренности.
В прошлом сезоне АПЛ Нкунку провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику француза можно найти здесь.
Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.Читать дальше