Клаттенбург о голе «Арсенала»: «Байындыра блокировали, Маунта держали за футболку, если посмотреть замедленный повтор. PGMOL говорила, что будет строже наказывать такие эпизоды»

Манкунианцы в воскресенье уступили «Арсеналу» в 1-м туре АПЛ (0:1). Гол забил Риккардо Калафьори после ошибки вратаря Алтая Байындыра, не сумевшего забрать в прыжке мяч после подачи углового. Голкипер «МЮ» жаловался судье, что Вильям Салиба толкал его.

Источник: Спортс"

«В реальном времени я не увидел никаких проблем с голом “Арсенала”, но если посмотреть повтор в замедленной съемке, то видно, что Мэйсона Маунта держали за футболку, а Байындыра блокировали в момент борьбы за мяч.

PGMOL говорила, что будет строже наказывать такие эпизоды, но снова этого не сделала", — сказал бывший арбитр АПЛ.