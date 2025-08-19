«Аль-Наср» Роналду вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии

Встреча, проходившая в Гонконге, завершилась со счетом 2:1. За «Аль-Наср» отличились Садио Мане (десятая минута) и забивший дебютный мяч Жуан Феликс (64). Гол «Аль-Иттихада» на счету Стивена Бергвейна (16). На 25-й минуте арбитр удалил Мане за удар ногой в живот вратаря соперника после вмешательства судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR).