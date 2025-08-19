«Аль-Наср» Роналду вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. «Аль-Наср», за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, обыграл «Аль-Иттихад» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
Встреча, проходившая в Гонконге, завершилась со счетом 2:1. За «Аль-Наср» отличились Садио Мане (десятая минута) и забивший дебютный мяч Жуан Феликс (64). Гол «Аль-Иттихада» на счету Стивена Бергвейна (16). На 25-й минуте арбитр удалил Мане за удар ногой в живот вратаря соперника после вмешательства судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR).
В финале турнира 23 августа «Аль-Наср» встретится с победителем пары «Аль-Ахли» — «Аль-Кадисия».