«Ньюкасл» о демарше Исака: «У Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал гарантий, что он сможет уйти этим летом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
КДВ
:
Динамо Вл
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.60
П2
2.17
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Строгино
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.25
П2
4.20
Футбол. Кубок России
16:00
Торпедо Мс
:
Волна
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.80
П2
5.73
Футбол. Кубок России
16:00
Легион
:
Алания
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.40
П2
1.58
Футбол. Кубок России
16:00
Астрахань
:
Победа
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.44
П2
2.47
Футбол. Кубок России
17:00
Космос
:
2DROTS
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.30
П2
1.57
Футбол. Кубок России
17:00
Череповец
:
Звезда СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
4.17
X
4.17
П2
1.77
Футбол. Кубок России
17:00
Химик Дз
:
Амкар-Пермь
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.50
П2
2.58
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Спартак Нч
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.41
П2
13.50
Футбол. Кубок России
18:00
Велес
:
Красное Знамя
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.19
П2
7.35
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо-Брянск
:
Леон Сатурн
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
6.10
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Кир
:
Фанком
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
11.25
Футбол. Кубок России
18:30
Знамя Труда
:
Динамо Брл
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.33
П2
4.87
Футбол. Кубок России
19:00
Кристалл-МЭЗТ
:
Муром
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.46
П2
1.63
Футбол. Кубок России
19:15
Волгарь
:
Чертаново
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.37
П2
7.40
Футбол. Кубок России
19:15
Динамо Вг
:
Динамо СПб
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.60
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.75
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.40
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.64
П2
2.51
Футбол. Испания
завершен
Реал
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
1
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Пафос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Рейнджерс
1
:
Брюгге
3
П1
X
П2

«Ньюкасл» о демарше Исака: «У Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал гарантий, что он сможет уйти этим летом»

Швед объяснил, почему отказался играть за «сорок» и тренироваться с командой. Ранее «Ньюкасл» не продал форварда «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы.

Источник: Спортс"

«Мы разочарованы и встревожены сегодняшней публикацией Исака в соцсетях. Наша позиция ясна: у Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал никаких гарантий того, что Алекс сможет покинуть “Ньюкасл” этим летом.

Мы хотим сохранить своих лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасла», команды и наших болельщиков. И мы четко давали понять, что условия продажи этим летом не были обнародованы. Мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены.

Мы гордый футбольный клуб с традициями, которыми можно гордиться, и мы стремимся сохранить атмосферу семьи. Алекс остается частью нашей семьи, и мы будем рады его возвращению, когда он будет готов воссоединиться со своими одноклубникам«, — говорится в заявлении “сорок”.