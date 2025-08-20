«Ньюкасл» о демарше Исака: «У Алекса действующий контракт, и ни один представитель клуба не давал гарантий, что он сможет уйти этим летом»

Мы хотим сохранить своих лучших игроков, но мы также понимаем, что у игроков есть свои желания, и мы прислушиваемся к их мнению. Как мы объяснили Алексу и его представителям, при принятии любых решений мы всегда должны учитывать интересы «Ньюкасла», команды и наших болельщиков. И мы четко давали понять, что условия продажи этим летом не были обнародованы. Мы не ожидаем, что эти условия будут выполнены.