44-летний Фабио побил рекорд Шилтона по количеству официальных матчей. Вратарь «Флуминенсе» провел 1391 игру в карьере

Для голкипера «Флуминенсе» Фабио Лопеса эта игра стала 1391-й в карьере. 44-летний бразилец побил мировой рекорд, установленный Питером Шилтоном (сам англичанин насчитал у себя 1387 игр, а 1390 — показатель из Книги рекордов Гиннесса).
Согласно подсчетам Globo Esporte совместно с нынешним клубом вратаря, Фабио провел 976 матчей за «Крузейро», 235 — за «Флуминенсе», 150 — за «Васко да Гама» и 30 — за «Униан Бандейранте».
Третье место по количеству официальных матчей занимает нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду — 1283 игры.