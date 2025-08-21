Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ — это шестая лига мира. У Эдика есть интерес уехать туда"

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
14:30
Иркутск
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.65
П2
5.00
Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.60
П2
2.05
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.71
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.70
П2
1.85
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.30
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.43
П2
13.25
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.11
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.00
П2
4.68
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.61
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.53
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.47
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.80
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.36
П2
2.02
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.19
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.01
П2
1.77
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.75
П2
39.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.28
П2
3.02
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.55
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.01
П2
3.42
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.90
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.23
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.33
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.73
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.70
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.07
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.99
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.71
П2
2.14
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
5
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Базель
1
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
П1
X
П2

Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара», а Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ — это шестая лига мира. У Эдика есть интерес уехать туда"

Выступающий в Чемпионшипе клуб проявляет интерес к полузащитнику «быков» и предложил 14 миллионов долларов за футболиста.

Источник: Спортс"

— Насколько Эдуард расстроится, если трансфер в итоге не состоится?

— Думаю, расстроится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать.

Если бы не хотел, думаю, не говорил в интервью после матча с «Динамо», что едет разговаривать с Сергеем Галицким.

До этого предложения он просто закрыл бы тему и не отвечал на такой вопрос. У Эдика есть конкретный интерес уехать в «Саутгемптон».

— В чем он заключается? Клуб все-таки играет в Чемпионшипе.

— Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава.

Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость «Краснодара». Плюс Чемпионшип — шестая лига в мире.

Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли ее.

Те, кто говорят, что это силовая лига, давно ее не смотрели — она достаточно техничная.

В том же «Саутгемптоне» играет Матеус Фернандеш из «Спортинга». Уверен, если трансфер состоится, у них сложится очень сильная связка с Эдиком. Немаловажно и чисто игровое преимущество клуба.

— В чем же оно?

— «Саутгемптон» играет со всеми с позиции силы, доминирования.

По моему твердому убеждению, «Саутгемптон» 100% вернется в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать.

В целом если сравнивать «Краснодар с “Саутгемптоном”, английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью, — сказал Вадим Оганян, представитель Эдуарда Сперцяна.

