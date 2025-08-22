«Реал» нашёл замену Кроосу, «Зенит» и «Спартак» продадут легионеров. Трансферы и слухи дня

«Ноттингем Форест» в последние годы приучил к большому количеству новичков. В это окно английский клуб приобрёл уже восемь футболистов. На этот раз «Ноттингем» арендовал на один сезон полузащитника «Ювентуса» Дугласа Луиса. Стоимость аренды составила € 3 млн. При этом в соглашение включили опцию выкупа футболиста. При определённых условиях она может стать обязательной. По информации издания The Athletic, это будет зависеть от количества проведённых матчей. Дуглас Луис оказался в «Ювентусе» летом 2024 года — он перебрался туда из «Астон Виллы». В прошлом сезоне бразилец отыграл 27 встреч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.