Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Челси
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Семеньо о борьбе с расизмом: «Это может быть тюремное заключение, пожизненный запрет на посещение стадионов — что угодно в этом духе. Сейчас делают недостаточно»

Фанат в инвалидной коляске оскорбил вингера в ходе матча «Борнмута» с «Ливерпулем» в 1-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

"Что бы лига ни делала, этого недостаточно, нужно делать больше.

Это может быть тюремное заключение, это может быть пожизненный запрет на посещение стадионов, это может быть что угодно в этом духе, но я считаю, что должно быть что-то еще.

Было довольно грустно это слышать, если честно. Я считаю, что в наше время это просто не имеет смысла, и мы хотим знать, почему это продолжает происходить. Было довольно больно это слышать.

Я вернулся в автобус и просматривал свои сообщения. Я хотел ответить семье и друзьям, и тут на экране появились сообщения из Instagram, где меня оскорбляли на почве расизма, и это сразу после матча.

Кто-то почувствовал необходимость зайти в интернет и поступить таким образом, так что это меня разозлило, если честно. Зачем так делать?

Я не думаю, что какой-либо профессиональный футболист, независимо от происхождения, должен сталкиваться с такими оскорблениями", — сказал 25-летний игрок сборной Ганы.