«Шанхай» Слуцкого вырвал победу у «Циндао» и прервал серию без побед в чемпионате Китая

Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
1
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.15
П2
13.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.50
П2
4.90
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.45
П2
3.96
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
2.25
П2
3.10
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
1
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.75
П2
4.10
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
3
:
Вердер
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
46.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
0
:
Аугсбург
3
Все коэффициенты
П1
69.00
X
17.00
П2
1.04
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
2.30
П2
2.80
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
2
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.10
П2
11.00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
2
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.24
П2
2.55
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.41
П2
7.40
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.78
П2
4.60
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.65
П2
6.00
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.85
П2
1.66
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
9.25
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.77
П2
1.94
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.18
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.12
П2
8.00
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.30
П2
3.81
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Шанхай» Слуцкого вырвал победу у «Циндао» и прервал серию без побед в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством тренера Леонида Слуцкого одержал победу над «Циндао Хайню» в матче 22-го тура чемпионата Китая по футболу.

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Циндао завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 90+4-й минуте гол забил Юй Ханьчао, на 90+8-й отличился Чэнюй Лю.

Два мяча форварда «Шанхая» Луиса Нлаво на 43-й и 58-й минутах были не засчитаны из-за офсайда. На 90+2-й минуте гол «Циндао» был также отменён из-за положения вне игры.

Команда Слуцкого прервала серию из трёх матчей без побед (две ничьи и поражение) в чемпионате Китая, набрала 49 очков и вернулась на первое место в таблице. «Циндао» с 15 очками идёт на предпоследнем 15-м месте.

В следующем туре 31 августа «Шанхай Шэньхуа» сыграет в гостях с «Ухань Фри Таунс».