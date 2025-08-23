Прокуратура подтвердила смерть футболиста, которого избили в Щелково

Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила участника футбольного клуба в подмосковном Щелково. Избиение попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на футболиста напала толпа мужчин. От удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт и ударился головой, после чего сразу потерял сознание, но оппоненты продолжили добивать его в таком состоянии, пока их не остановили люди. Футболист был госпитализирован с серьезными травмами.
«Пострадавший в ходе конфликта 20-летний мужчина скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура отмечает, что уголовное дело передано в территориальный орган СК для квалификации действий трех обвиняемых по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«Следователями изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, запечатлевшие произошедшее, проведены допросы свидетелей и обвиняемых, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК РФ.