Прокуратура подтвердила смерть футболиста, которого избили в Щелково

Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила участника футбольного клуба в подмосковном Щелково. Избиение попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как на футболиста напала толпа мужчин. От удара в челюсть Ерошевич упал на асфальт и ударился головой, после чего сразу потерял сознание, но оппоненты продолжили добивать его в таком состоянии, пока их не остановили люди. Футболист был госпитализирован с серьезными травмами.