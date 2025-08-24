У «Арсенала» — две сделки за день, а Баринова ждут в Греции. Трансферы и слухи дня

«Мы однозначно работаем над вариантами с будущим Рифата, — прокомментировал Кузьмичёв ситуацию для “Чемпионата”. — Просто варианты, которые были готовы, не подошли ему по той или иной причине. Мы же исходим из пожеланий игрока. Надеюсь, в ближайшее время сможем закрыть этот вопрос и поделиться информацией. Мы контактируем с турецкими клубами, но на сегодняшний день у нас есть вариант и с российским клубом, по которому мы тоже ведём переговоры».