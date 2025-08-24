Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.09
П2
3.90
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

У «Арсенала» — две сделки за день, а Баринова ждут в Греции. Трансферы и слухи дня

Антон Миранчук вернулся в Россию. «Зенит» рискует остаться без двух легионеров.

Источник: Чемпионат.com

Как обычно, завершаем летний день трансферными новостями. В этом обзоре — главные переходы и слухи с рынка за 23 августа. Суббота выдалась насыщенной.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Игрок сборной Англии стал новичком «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» подтвердил трансфер атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе. 27-летний новичок подписал контракт на четыре года и взял себе 10-й номер. По данным Transfermarkt, «канониры» заплатят за трансфер Эзе сумму, равную € 69,25 млн. Сообщалось, что в договоре также прописаны бонусы. Напомним, к приобретению Эберечи был близок «Тоттенхэм», однако сам игрок сделал выбор в пользу «Арсенала», в академии которого занимался в детстве. В минувшем сезоне Эзе провёл 43 матча во всех турнирах и набрал 14+11.

«Арсенал» отдал своего вратаря немецкому клубу

Голкипер лондонского «Арсенала» и капитан сборной Эстонии Карл Хейн перешёл в «Вердер». Немецкий клуб арендовал 23-летнего вратаря до конца сезона без права выкупа. Прошлый сезон Хейн также отыграл на правах аренды — за испанский «Вальядолид». Принял участие в 32 встречах Примеры и Кубка Испании, пропустил 70 мячей и выдал пять «сухарей». За первую команду «канониров» Хейн провёл пока только одну игру. Напомним, несколько дней назад «Вердер» продал своего голкипера Михаэля Цеттерера в «Айнтрахт» за € 5 млн.

Московское «Динамо» подписало Миранчука

Московское «Динамо» официально объявило о переходе полузащитника сборной России Антона Миранчука. По данным Transfermarkt, столичный клуб заплатил «Сьону» за трансфер 29-летнего игрока € 2,5 млн. Миранчук подписал контракт на два года с опцией продления ещё на один. Антон возвращается в РПЛ после сезона в Швейцарии, в котором наш легионер провёл 24 матча, забил два мяча и сделал три голевые передачи. Сегодня же Миранчук дебютировал, выйдя на замену в игре чемпионата с «Пари НН».

Главные трансферные слухи дня

Из «Зенита» уйдут лидер обороны и лучший бомбардир?

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, который по итогам первых пяти туров РПЛ был лучшим бомбардиром команды с тремя голами, может продолжить карьеру в Мексике. По информации 365Scores, колумбийца хочет подписать «Монтеррей». Трансфер Кассьерры оценивается в $ 10−12 млн. Кроме того, продолжают появляться новости о возможном возвращении в Бразилию Нино. Как утверждает NTVascainos, центральный защитник согласовал контракт с «Васко да Гама», который продолжает переговоры с «Зенитом». Однако генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев дал понять, что инсайдеры перепутали — в «Васко да Гама» перейдёт Роберт Ренан, а не Нино.

Капитан «Локомотива» близок к отъезду в Европу

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в Европе. Капитан железнодорожников ведёт переговоры с АЕКом, который возглавляет Марко Николич. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, Баринов уже пообщался с сербским тренером и согласовал контракт с греческим клубом. Теперь АЕК должен сделать предложение, устраивающее москвичей, но пока даёт за хавбека только € 1,5 млн. «Локомотив» требует почти в три раза больше — около € 4 млн. У Баринова в нынешнем сезоне 0+2 в шести встречах РПЛ.

У Жемалетдинова появился вариант с клубом РПЛ

Рифат Жемалетдинов, покинувший в межсезонье ЦСКА на правах свободного агента, может вернуться в РПЛ. По словам агента 28-летнего игрока Владимира Кузьмичёва, у полузащитника появилось предложение от российского клуба. Напомним, ранее агент признавался, что у Жемалетдинова нет вариантов в РПЛ, а переговоры ведутся только с командами из Турции.

«Мы однозначно работаем над вариантами с будущим Рифата, — прокомментировал Кузьмичёв ситуацию для “Чемпионата”. — Просто варианты, которые были готовы, не подошли ему по той или иной причине. Мы же исходим из пожеланий игрока. Надеюсь, в ближайшее время сможем закрыть этот вопрос и поделиться информацией. Мы контактируем с турецкими клубами, но на сегодняшний день у нас есть вариант и с российским клубом, по которому мы тоже ведём переговоры».

В прошлом сезоне Жемалетдинов набрал 2+4 в 29 матчах за ЦСКА.

Одной строкой

  • Официально: полузащитник Джованни Рейна перешёл из дортмундской «Боруссии» в мёнхенгладбахскую за € 3 млн плюс € 4 млн бонусами.
  • Официально: защитник Эдсон Альварес перешёл из «Вест Хэма» в «Фенербахче» на правах аренды с опцией выкупа.
  • Arménie Football: Эдуард Сперцян интересен «Атлетико» — мадридский клуб связывался с окружением полузащитника «Краснодара», чтобы навести справки об игроке.
  • Versus: полузащитник «Спартака» Хесус Медина близок к уходу из московского клуба — у парагвайца есть предложения из Бразилии и ОАЭ.
  • Саша Тавольери: «Милан» может отказаться от трансфера форварда «Байера» Виктора Бонифасе по итогам пройденного нигерийцем медосмотра.
  • Фабрицио Романо: «Наполи» продвинулся в переговорах по форварду «МЮ» Расмусу Хойлунду — английский клуб отпустит датчанина, если тот договорится с чемпионом Италии.
  • Фабрицио Романо: «Тоттенхэм» продолжает вести переговоры по Савио и готов увеличить предложение «Манчестер Сити» до € 70 млн.
  • Джанлука Ди Марцио: «Тоттенхэм» снова пытается приобрести хавбека «Комо» Нико Паса — ранее итальянский клуб отказался продавать аргентинца за € 40 млн.
  • Defensa Central: «Реал» следит за нападающим «Байера» Артёмом Степановым — в этом сезоне 18-летний украинец отдан в аренду «Нюрнбергу».

Анатолий Романов

