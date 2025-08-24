Ричмонд
«Идиот был, если честно»: легенда сборной России об отъезде из Англии

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко признался, что жалеет о своем отъезде из Английской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Его слова приводит «Родной футбол».

«Как можно из Англии проситься играть в Россию? По возвращении сразу поехал на искусственный газон стадиона “Звезда” в Перми и подумал: “Куда я вернулся?” Сейчас я об этом жалею. У меня и жена рыдала. Идиот был, если честно», — поделился он.

Павлюченко играл за лондонский клуб с 2008 по 2012 год. После этого нигде за границей футболист не играл.

Павлюченко завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Его последним клубом было ногинское «Знамя». За свою карьеру форвард поиграл за «Ротор», «Спартак», «Тоттенхэм» и «Локомотив». Павлюченко является трехкратным серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Дважды он выигрывал Кубок страны — с «Локомотивом» и «Спартаком».

В составе сборной России Павлюченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, который проходил в Австрии и Швейцарии.