«Идиот был, если честно»: легенда сборной России об отъезде из Англии

«Как можно из Англии проситься играть в Россию? По возвращении сразу поехал на искусственный газон стадиона “Звезда” в Перми и подумал: “Куда я вернулся?” Сейчас я об этом жалею. У меня и жена рыдала. Идиот был, если честно», — поделился он.