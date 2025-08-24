Нападающий Писарский перешел в «СКА-Ростов»

Последним клубом 29-летнего Писарского был «Сочи». Также он играл за «Крылья Советов», «Оренбург», «Иртыш» и «Крымтеплицу».
3 июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на четыре года (три — условно) за косвенное участие в процессе ставок.
Российский футбольный союз вынес решение об отстранении футболиста в результате расследования после появления информации о том, что форвард мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (1:2). В той игре нападающий получил красную карточку в первом тайме.
7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении.