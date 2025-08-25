Ричмонд
Талалаев о Бубнове: «Такой рекламы еще никто нам не делал — все едино болеют за “Балтику”. Предлагаю руководству сделать ему абонемент. В профилакторий отвезти, дать подлечиться, чтобы воспринимать футбол б

В 6-м туре Мир РПЛ «Балтика» обыграла «Сочи» в гостях со счетом 2:0.

Источник: Спортс"

— Вопрос от коллеги Степана Самойлова: «Многие эксперты ожидали, что сегодня “Сочи” будет играть первым номером, а “Балтика” начнет ловить их на контратаках. По факту получилось, что гости владели преимуществом. Готовили два плана на игру или ситуативно пришлось перестраиваться?».

— Степан все время развивает наших болельщиков. У нас есть еще один такой человек — Александр Бубнов. Мне кажется, он объединил команду и даже болельщиков: сейчас все едино болеют за «Балтику».

Такой рекламы, как он, еще никто нам не делал. Поэтому предлагаю руководителям клуба сделать ему абонемент на футбол. Может быть, визит на какую-нибудь игру «Балтики». В профилакторий в Светлогорске отвезти, спокойненько дать ему возможность подлечиться, чтобы более адекватно воспринимать футбол и делать правильные выводы, — сказал главный тренер «Балтики».

Талалаев вступил в перепалку с Бубновым и попросил «заткнуть» его: «Или мы закончим». Александр ответил: «Ты сам заткнись, елки. Че он оскорбляет, кто он такой?».