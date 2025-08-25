Тедеев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Артем понимает, что игроков, как в “Зените” и “Спартаке”, с ним не будет. Вы представляете, какой у него б

— Сегодня был сильный соперник. ЦСКА — одна из лучших команд России, по игре это самая лучшая команда. Нам было сложно. Мы могли реализовать на первых минутах несколько моментов и нам было бы полегче. В общем я отношусь к своим футболистам с уважением. Они много делали для того, чтобы не проиграть. В обороне мы действовали не очень хорошо. Мы много прессинговали, при позиционной обороне мы были более успешнее чем в других аспектах.