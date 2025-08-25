Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
4
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Краснодар
6
П1
X
П2

Тедеев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Артем понимает, что игроков, как в “Зените” и “Спартаке”, с ним не будет. Вы представляете, какой у него б

В воскресенье тольяттинский клуб уступил ЦСКА (1:3) в 6-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

После матча Дзюба обратился к руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

— Сегодня был сильный соперник. ЦСКА — одна из лучших команд России, по игре это самая лучшая команда. Нам было сложно. Мы могли реализовать на первых минутах несколько моментов и нам было бы полегче. В общем я отношусь к своим футболистам с уважением. Они много делали для того, чтобы не проиграть. В обороне мы действовали не очень хорошо. Мы много прессинговали, при позиционной обороне мы были более успешнее чем в других аспектах.

— Было видно, что ЦСКА отдал вам инициативу. Очень много было невынужденных ошибок и неправильных решений. ЦСКА вам давал играть. Вы будете решать эту проблему?

— Были ошибки с точки зрения передач, где‑то в приеме. Наш нападающий в моменте был не очень агрессивен. Такие моменты меня злят. В плане бега и спринтов команда готова, я это вижу. Можно только верить в футболистов, а кричать и возмущаться из‑за их ошибок — это не поможет. Никто не проявил сегодня халатность или безволие.

— Дзюба в микст зоне обратился к руководству с просьбой об усилении. Что скажете?

— Мы говорим об этом внутри клуба. Я понимаю Артема. Вы представляете, какой у него багаж за спиной. Он понимает, что таких футболистов, как в «Зените» и «Спартаке», с ним не будет. Конечно, мы ждем игроков, футболистам нужна конкуренция.

Артем — это футболист, который привык всегда побеждать. Ему небезразлично, что происходит. То, что играют 17−18‑летние ребята, это никуда не деть. Конечно, нам бы хотелось видеть более мудрых и более старших игроков в команде, тогда молодые игроки будут прогрессировать.

У нас был не очень хороший матч с «Оренбургом», но даже этот матч мы могли не проиграть. Было много спорных ситуаций у судейской бригады. Даже сегодня. Мы бы хотели, чтобы была одна интерпретация правил для всех. Думаю, что с нами нужно общаться и на какой‑то этап сборов нужно пригласить судью. У нас много вопросов.

— Что скажете о сегодняшней игре Марадишвили. Он вышел впервые в стартовом составе.

— Считаю его очень талантливым футболистом. В плане готовности выглядел достаточно хорошо. Мы не можем рисковать травмой Джурасовича. Марадишвили хорошо сегодня его заменял, — сказал главный тренер «Акрона».