Грилиш о «Ман Сити»: «Я не разлюбил футбол, но получал от него не так много удовольствия. В “Эвертоне” хочу снова испытать чувство, что когда не терпится выйти на поле»

"Главное — это каждый день получать удовольствие от футбола и от игры.
Думаю, наверное, за последние пару лет я не разлюбил футбол, но получал от него не так много удовольствия, как следовало бы.
Я безумно люблю футбол и хочу снова испытать то чувство, когда ты просыпаешься в день матча и тебе не терпится выйти на поле. Именно это я чувствовал против «Брайтона», и, надеюсь, моя игра это показала.
Этим летом я почувствовал, что пришло время перемен. Как только я поговорил с главным тренером Дэвидом Мойесом, я понял, что хочу перейти именно в «Эвертон».
Было много причин, по которым я хотел перейти, и этот матч показал, почему я не ошибся", — сказал Джек Грилиш.
Грилиш вернулся! Два ассиста против «Брайтона» — больше, чем за весь прошлый сезон.