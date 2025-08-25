Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.71
П2
7.75
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Акрон
1
П1
X
П2

Грилиш о «Ман Сити»: «Я не разлюбил футбол, но получал от него не так много удовольствия. В “Эвертоне” хочу снова испытать чувство, что когда не терпится выйти на поле»

Вингер «Эвертона» сделал две результативные передачи в матче АПЛ против «Брайтона» (2:0). Грилиш выступает за «ирисок» на правах аренды из «Манчестер Сити».

Источник: Спортс"

"Главное — это каждый день получать удовольствие от футбола и от игры.

Думаю, наверное, за последние пару лет я не разлюбил футбол, но получал от него не так много удовольствия, как следовало бы.

Я безумно люблю футбол и хочу снова испытать то чувство, когда ты просыпаешься в день матча и тебе не терпится выйти на поле. Именно это я чувствовал против «Брайтона», и, надеюсь, моя игра это показала.

Этим летом я почувствовал, что пришло время перемен. Как только я поговорил с главным тренером Дэвидом Мойесом, я понял, что хочу перейти именно в «Эвертон».

Было много причин, по которым я хотел перейти, и этот матч показал, почему я не ошибся", — сказал Джек Грилиш.

Грилиш вернулся! Два ассиста против «Брайтона» — больше, чем за весь прошлый сезон.