Алонсо о Винисиусе не в старте «Реала»: «В футболе нужно принимать решения, думая об интересах команды»

«В футболе нужно принимать решения, думая об интересах команды. В матче против “Овьедо” было именно так.
Изменения от матча к матчу зависят от того, что нам нужно с точки зрения нашей игры и игры соперника.
Мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя важными и были готовы выйти как в стартовом составе, так и со скамейки запасных.
Иногда можно выйти в стартовом составе и сыграть важную роль. А иногда важно выйти на несколько минут и тоже сыграть важную роль, и Винисиус как раз это сделал. Так будет продолжаться весь сезон«, — сказал главный тренер “Реала” Хаби Алонсо.
Дубль Мбаппе, злость Родриго и 1+1 Винисиуса со скамейки — так «Реал» убрал «Овьедо».