Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.57
П2
7.42
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.42
П2
4.90
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.91
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.83
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.91
П2
2.25
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.12
П2
4.01
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Монако
0
П1
X
П2

Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав команды: «Мы не решаем краткосрочные задачи, горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона. Нас должны усилить 4−5 игроков»

После поражения от ЦСКА (1:3) нападающий «Акрона» обратился к руководству клуба: «Где усиление? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Как играть, когда у нас выступают 17‑летние? Мы одни из слабых по составу, это 100%».

Источник: Спортс"

"Артем — человек с менталитетом победителя. У нас команда сформирована с таким менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба.

Понятно, что есть определенная эмоциональная оценка сейчас в этом моменте, но у нас концепция долгосрочного развития.

Мы не решаем краткосрочные задачи, у нас горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона — это самое важное.

Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания работы трансферного окна«, — сказал генеральный директор “Акрона” Константин Клюшев.

«Где усиление? Мы хотим вылететь?» Дзюба наехал на руководство, партнеров и Станковича.