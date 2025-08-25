Гендиректор «Акрона» о словах Дзюбы про слабый состав команды: «Мы не решаем краткосрочные задачи, горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона. Нас должны усилить 4−5 игроков»

"Артем — человек с менталитетом победителя. У нас команда сформирована с таким менталитетом: тренерский штаб, руководство, собственник клуба.
Понятно, что есть определенная эмоциональная оценка сейчас в этом моменте, но у нас концепция долгосрочного развития.
Мы не решаем краткосрочные задачи, у нас горизонт планирования не выходит за рамки одного сезона — это самое важное.
Нас должны усилить четыре-пять игроков, включая иностранных и российских, до окончания работы трансферного окна«, — сказал генеральный директор “Акрона” Константин Клюшев.
