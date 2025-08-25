Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.61
П2
7.75
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.44
П2
4.91
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.81
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.82
П2
5.69
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.33
П2
9.00
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.85
П2
2.25
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.12
П2
4.04

«Акрон» обратится в ЭСК по поводу пенальти в матче с ЦСКА: «Спорное решение. В предыдущей игре была отставлена рука, мяч попал прямо в нее, летел он в ворота — пенальти не назначили

В матче 6-го тура Мир РПЛ тольяттинцы уступили со счетом 1:3.

Источник: Спортс"

В начале второго тайма защитник ЦСКА Матвей Лукин нанес удар головой после подачи углового, мяч попал в руку Дзюбе в штрафной «Акрона». Главный судья матча Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу москвичей. Иван Обляков на 59-й минуте забил с точки.

— Решение судьи сто процентов спорное. В предыдущей игре была отставлена рука и мяч попал прямо в нее, но летел он в ворота — пенальти не назначили. Эпизод в матче с ЦСКА менее катастрофический, но пенальти назначают. В целом по судейству в игре с армейцами вопросов нет, но именно этот эпизод с одиннадцатиметровым вызывает вопросы.

— Будете обращаться в ЭСК?

— Безусловно, мы попросим ЭСК объяснить этот эпизод, — сказал гендиректор «Акрона» Константин Клюшев.

Артем Дзюба: «Не думаю, что ЦСКА нужно помогать такими легковесными пенальти. У “Акрона” происходит прострел, мяч попадает в руку, а пенальти не ставят».