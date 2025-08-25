Дембеле о Месси: «Иногда казалось, что его не видно на поле 4−5 минут, а потом он получал мяч и инстинктивно понимал, что делать. Лионель давал мне много советов, у нас сложились прекрасные отношени

Он сказал мне, что я должен относиться ко всему серьезно, если хочу осуществить свои мечты — после этого я наблюдал и учился на том, что он делал на поле. Независимо от того, играл он как плеймейкер или как форвард, он блестяще занимал свою позицию, словно становясь невидимым на поле. Иногда казалось, что его не видно в течение четырех-пяти минут, а потом, стоит ему получить мяч, он инстинктивно понимает, что делать. Он действительно хорошо разбирается в футболе, хорош в позиционной игре, и все мы знаем, на что он способен.