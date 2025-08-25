Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.73
П2
8.00
Футбол. Италия
19:30
Удинезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.44
П2
4.91
Футбол. Первая лига
19:30
Ротор
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.91
X
2.81
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.82
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.33
П2
8.75
Футбол. Англия
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.85
П2
2.25
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.12
П2
4.04

Дембеле о Месси: «Иногда казалось, что его не видно на поле 4−5 минут, а потом он получал мяч и инстинктивно понимал, что делать. Лионель давал мне много советов, у нас сложились прекрасные отношени

— С первого дня у нас с Месси сложились прекрасные отношения. Наши шкафчики были рядом, он давал мне много советов. Он был из тех, кто инстинктивно понимал, что вам нужно.

Источник: Спортс"

Он сказал мне, что я должен относиться ко всему серьезно, если хочу осуществить свои мечты — после этого я наблюдал и учился на том, что он делал на поле. Независимо от того, играл он как плеймейкер или как форвард, он блестяще занимал свою позицию, словно становясь невидимым на поле. Иногда казалось, что его не видно в течение четырех-пяти минут, а потом, стоит ему получить мяч, он инстинктивно понимает, что делать. Он действительно хорошо разбирается в футболе, хорош в позиционной игре, и все мы знаем, на что он способен.

— Вы когда-нибудь расскажете своей дочери, что играли вместе с Месси?

— Я уже рассказываю ей об этом! — сказал вингер «ПСЖ».