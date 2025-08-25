Продажи «Зенита» и «Интера», новый вратарь для «МЮ». Трансферы и слухи дня

Полузащитник «Интера» Кристьян Аслани продолжит карьеру в другом итальянском клубе «Торино». Переход 23-летнего албанца оформили как аренду с опцией выкупа. Ранее стало известно, что туринцы арендуют Аслани за € 1,5 млн, а полностью могут выкупить права на игрока за € 12 млн. В минувшем сезоне центрхав провёл за «Интер» 39 матчей во всех турнирах, стал автором трёх голов и трёх голевых передач. Интересно, что летом после назначения главным тренером Кристиана Киву албанец выходил в основе во всех четырёх играх клубного чемпионата мира. Тем не менее сейчас «Интер» избавился от Аслани.