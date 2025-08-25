Продажи «Зенита» и «Интера», новый вратарь для «МЮ». Трансферы и слухи дня

Под конец дня мы собрали для вас новости с трансферного рынка. В нашем традиционном дайджесте главные переходы и слухи за 25 августа.
Главные состоявшиеся трансферы дня
Защитник «Зенита» вернулся в Бразилию
«Зенит» объявил о переходе своего центрального защитника в бразильский клуб. Роберт Ренан вернулся на родину — арендован «Васко да Гама» на один год с возможностью продления контракта до завершения сезона-2026. По информации Transfermarkt, в договоре прописана также опция выкупа игрока. Напомним, Ренан принадлежит «Зениту» с января 2023-го, но уже дважды уходил в аренды — в «Интернасьонал» и «Аль-Шабаб». В прошлом сезоне сыграл за саудовскую команду 35 матчей и сделал три голевые передачи.
«Интер» избавился от албанского полузащитника
Полузащитник «Интера» Кристьян Аслани продолжит карьеру в другом итальянском клубе «Торино». Переход 23-летнего албанца оформили как аренду с опцией выкупа. Ранее стало известно, что туринцы арендуют Аслани за € 1,5 млн, а полностью могут выкупить права на игрока за € 12 млн. В минувшем сезоне центрхав провёл за «Интер» 39 матчей во всех турнирах, стал автором трёх голов и трёх голевых передач. Интересно, что летом после назначения главным тренером Кристиана Киву албанец выходил в основе во всех четырёх играх клубного чемпионата мира. Тем не менее сейчас «Интер» избавился от Аслани.
Главные трансферные слухи дня
«Спартак» может купить защитника из Нидерландов
«Спартак» нацелен на подписание нового левого защитника. Как сообщает De Telegraaf, московский клуб собирается сделать предложение «Утрехту» о трансфере Суфьяна Эль-Каруани. Согласно источнику, красно-белые готовы заплатить за 24-летнего игрока € 3 млн и прописать в договоре бонусы ещё на € 2 млн. Утверждается, что борьбу за кандидата в сборную Марокко ведут также «Порту» и «Марсель». На старте нынешнего сезона Эль-Каруани поражает результативностью — левый защитник набрал 1+7 в восьми матчах Эредивизии и Лиги конференций.
«Милан» готовит сразу несколько трансферов
Несколько трансферных новостей за сутки — о «Милане». По данным инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб договорился о покупке нападающего «Спортинга» Конрада Хардера. Лиссабонцы заработают € 24 млн. В сделку будут включены бонусы в размере € 3 млн, а ещё «Спортинг» получит 10% от суммы прибыли при перепродаже 20-летнего датчанина. Хардер в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 10 голевых передач в 54 матчах.
Как сообщил журналист Маттео Моретто, «россонери» хотят приобрести полузащитника «Болоньи» Джованни Фаббиана. Клубы ведут переговоры, а сумма сделки по 22-летнему игроку может составить € 14−15 млн. В прошлом сезоне Фаббиан провёл 41 матч и набрал 4+1. Это, к слову, воспитанник «Интера». В то же время «Милан» готов расстаться с двумя полузащитниками. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на Алекса Хименеса претендует «Комо» (речь идёт об аренде), а Юнуса Мусу пытается подписать «Аталанта».
«Манчестер Юнайтед» определился с новым вратарём
«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере нового голкипера. Как стало известно GiveMeSport, манкунианцы близки к приобретению Сенне Ламменса из «Антверпена». Этот вратарь запросил значительно меньшую зарплату, чем Джанлуиджи Доннарумма и Эмилиано Мартинес, поэтому стороны быстро договорились. Теперь «МЮ» торгуется с бельгийским клубом, который просит за своего 23-летнего вратаря € 25 млн. Источник утверждает, что приход Ламменса не отразится на будущем Андре Онаны, который останется в команде. Сенне в прошлом сезоне сыграл 44 матча, пропустил 56 мячей и выдал 10 «сухарей».
Довбик близок к возвращению в Испанию
Нападающий «Ромы» Артём Довбик возвращается в Испанию, где ранее успешно выступал за «Жирону». Как пишет инсайдер Саша Тавольери, 28-летний украинец близок к переходу в «Вильярреал». Сообщается, что это будет аренда с правом выкупа. Причём «Вильярреал» полностью покроет зарплату Довбика. За сезон в римском клубе Артём набрал 17+4 в 45 матчах. А из «Вильярреала» в «Барселону» может перейти форвард Этта Эйонг. По данным Diario Sport, чемпион Испании готов использовать опцию выкупа 21-летнего камерунца за € 10 млн.
Одной строкой
- Официально: «Фиорентина» купила лучшего бомбардира «Кальяри» Роберто Пикколи — трансфер 24-летнего нападающего потянул на € 25 млн.
- Официально: 19-летний вингер «Саутгемптона» Тайлер Диблинг перешёл в «Эвертон» за £ 35 млн плюс £ 5 млн бонусами.
- Руди Галетти: полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннежад может продолжить карьеру в Турции — иранцем интересуются несколько клубов Суперлиги.
- L'Équipe: «Локомотив» ведёт переговоры с «Уотфордом» о переходе марокканца Имрана Лузы, кроме того, на полузащитника претендует «Трабзонспор».
- Corriere dello Sport: «Наполи» договаривается с «Манчестер Юнайтед» об аренде Расмуса Хойлунда за € 5 млн с опцией выкупа за € 40 млн.
- The Athletic: вингер «Реала» Родриго срочно попросил своих агентов найти ему новый клуб и хочет уйти до закрытия летнего трансферного окна.
- Фабрицио Романо: «Марсель» начал переговоры с «Реалом» о трансфере Дани Себальоса — французский клуб пытается арендовать полузащитника с правом выкупа.
- Фабрицио Романо: «Тоттенхэм» предложил «Байеру» аренду Пьеро Инкапье с выкупом приблизительно за € 60 млн, но защитника может подписать и «Арсенал».
- Фабрицио Романо: «Кристал Пэлас» обратился в «Атлетико» с предложением арендовать полузащитника Конора Галлахера, однако мадридский клуб пока не принял никакого решения.
- Фабрицио Романо: 20-летний защитник «Легии» Ян Зюлковски переходит в «Рому» — итальянский клуб заплатит за поляка € 6,6 млн.
- Фабрицио Романо: «Рома» предложила «Ливерпулю» оформить трансфер Константиноса Цимикаса на правах аренды, но мерсисайдцы рассматривают вариант только с продажей защитника.
- Фабрицио Романо: «Рома» интересуется также вингером «Челси» Тайриком Джорджем — в борьбе за 19-летнего игрока участвует ещё и «РБ Лейпциг».
- Фабрицио Романо: вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья будет арендован «Эльче», однако перед трансфером продлит контракт на три года.
- Фабрицио Романо: «Галатасарай» покупает защитника «Монако» Уилфрида Синго за € 30 млн плюс € 5 бонусами.
- Bild: нападающий «Челси» Николас Джексон согласился перейти в «Баварию» — немецкий клуб ведёт переговоры об аренде игрока.
Анатолий Романов