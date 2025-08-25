Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
4
:
Волга
0
П1
X
П2

Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность — ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромной конкуренция в каждой линии»

Ранее тренерский штаб огласил заявку бразильской сборной на матчи со сборными Чили и Боливии в квалификации ЧМ-2026. В ней нет нападающего «Сантоса» Неймара и никого из бразильских игроков «Реала».

Источник: Спортс"

"В заявке есть новые игроки. Неймара нет — на прошлой неделе у него возникла небольшая проблема. Но нет необходимости тестировать Неймара: его знает каждый — тренерский штаб, сборная, болельщики.

Как и все остальные, он должен быть в хороших физических кондициях, чтобы помочь национальной команде достойно выступить на чемпионате мира. Эти два матча — последние в отборе, и мы должны завершить его на высокой ноте", — сказал главный тренер сборной Бразилии.

Также Анчелотти ответил, входил ли Неймар в его планы до того, как получил повреждение.

«У нас есть большая база — список из 51−52 игроков и даже больше. И уже в последние дни перед вызовом мы формируем окончательный состав. Бывает, что игрок получает травму именно в эти выходные», — добавил Анчелотти.

Также журналисты спросили тренера, общался ли он с Неймаром и Родриго, чтобы объяснить их отсутствие.

"Нет, разговоров с ними у меня не было. Они прекрасно понимают идею сборной: нужно играть и быть в хорошей форме. Мне не нужно им это объяснять. Если они захотят прояснить ситуацию — могут сами позвонить. У Родриго есть мой номер, у Неймара, думаю, тоже.

Физическая готовность — ключевой фактор. Игрок сборной должен быть на 100% готов. В любой линии огромная конкуренция: защитники, полузащитники, крайние нападающие… Если кто-то не в оптимальной форме, нет проблем заменить его другим", — сказал Анчелотти.