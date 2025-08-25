Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность — ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромной конкуренция в каждой линии»

"Нет, разговоров с ними у меня не было. Они прекрасно понимают идею сборной: нужно играть и быть в хорошей форме. Мне не нужно им это объяснять. Если они захотят прояснить ситуацию — могут сами позвонить. У Родриго есть мой номер, у Неймара, думаю, тоже.