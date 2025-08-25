Анчелотти о невызове Неймара в сборную: «Физическая готовность — ключевой фактор. Игрок должен быть готов на 100%, у нас огромной конкуренция в каждой линии»

"В заявке есть новые игроки. Неймара нет — на прошлой неделе у него возникла небольшая проблема. Но нет необходимости тестировать Неймара: его знает каждый — тренерский штаб, сборная, болельщики.
Как и все остальные, он должен быть в хороших физических кондициях, чтобы помочь национальной команде достойно выступить на чемпионате мира. Эти два матча — последние в отборе, и мы должны завершить его на высокой ноте", — сказал главный тренер сборной Бразилии.
Также Анчелотти ответил, входил ли Неймар в его планы до того, как получил повреждение.
«У нас есть большая база — список из 51−52 игроков и даже больше. И уже в последние дни перед вызовом мы формируем окончательный состав. Бывает, что игрок получает травму именно в эти выходные», — добавил Анчелотти.
Также журналисты спросили тренера, общался ли он с Неймаром и Родриго, чтобы объяснить их отсутствие.
"Нет, разговоров с ними у меня не было. Они прекрасно понимают идею сборной: нужно играть и быть в хорошей форме. Мне не нужно им это объяснять. Если они захотят прояснить ситуацию — могут сами позвонить. У Родриго есть мой номер, у Неймара, думаю, тоже.
Физическая готовность — ключевой фактор. Игрок сборной должен быть на 100% готов. В любой линии огромная конкуренция: защитники, полузащитники, крайние нападающие… Если кто-то не в оптимальной форме, нет проблем заменить его другим", — сказал Анчелотти.