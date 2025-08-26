Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.96
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.51
П2
1.60
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.65
П2
4.15
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.64
П2
9.75
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Бабаев о Челестини в ЦСКА: «Хорошая работа спортивного департамента, его инсайды и прогнозы оказались верными. Сейчас мы очень довольны, но пока воздержимся от выводов»

После 6 туров команда под руководством швейцарского специалиста набрала 14 очков и идет на 2-м месте в таблице Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

В следующем матче московский клуб сыграет с лидером таблицы и действующим чемпионом лиги «Краснодаром» (15 очков).

— Когда ушел Марко Николич, пришел Фабио Челестини, вы лично не переживали, что все может пойти в плане игры и результата не так, как хотели бы?

— Конечно, мы сейчас очень довольны. Но пока мы только в самом начале пути и воздержимся от выводов.

— Фабио же не был основным кандидатом на пост главного тренера ЦСКА. Как такой вариант вообще возник?

— Хорошая работа спортивного департамента. Они рассмотрели всех тренеров, которые, на их взгляд, могли быть доступны. Собрали информацию, выяснили, что Фабио принял решение досрочно покинуть «Базель».

Вариант оказался сложным, потому что он европеец, только сделал со швейцарским клубом золотой дубль, был действующий контракт, но инсайды и прогнозы департамента оказались верными, — сказал генеральный директор армейцев.