Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.30
X
5.10
П2
1.44
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.70
X
4.70
П2
1.62
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.75
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.92
П2
1.96
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.75
П2
2.78

Менеджер «ЖС Кабилия» подтвердил, что Иван Игнатьев покинул расположение клуба

Менеджер «ЖС Кабилия» Хаким Медан прокомментировал отсутствие российского нападающего Ивана Игнатьева.

Источник: ФК "Кабилия"

Ранее стало известно, что Игнатьев не вернулся из отпуска в Алжир. После появилась информация, что Игнатьев не собирается возвращаться в Алжир, так как его бабушка больна раком, и он хочет оставаться на родине.

«Иван действительно покинул расположение клуба, но о причинах мы ничего говорить не будем. Нужно спросить самого Игнатьева. Уходит ли он из “Кабилии”? Скажет сам Иван, надо связываться с ним», — сказал Медан в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Ранее также сообщалось об интересе к 26-летнему форварду со стороны «Арсенала» из Тулы.