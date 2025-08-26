Менеджер «ЖС Кабилия» подтвердил, что Иван Игнатьев покинул расположение клуба

Ранее стало известно, что Игнатьев не вернулся из отпуска в Алжир. После появилась информация, что Игнатьев не собирается возвращаться в Алжир, так как его бабушка больна раком, и он хочет оставаться на родине.
«Иван действительно покинул расположение клуба, но о причинах мы ничего говорить не будем. Нужно спросить самого Игнатьева. Уходит ли он из “Кабилии”? Скажет сам Иван, надо связываться с ним», — сказал Медан в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Ранее также сообщалось об интересе к 26-летнему форварду со стороны «Арсенала» из Тулы.