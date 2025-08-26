Уолкотт о Доумане: «Он как Месси, с мячом быстрее. Лео просто скользил мимо людей, у Макса это есть»

У него есть способности, которым невозможно научить, он играет свободно. Мы часто говорим о любви к футболу, о том, что иногда футбол скучно смотреть. За ним наблюдать — не скучно. В игре он всегда позитивен, каждый раз, когда получает мяч, и именно это я люблю в таких игроках — в их позитиве. Это так освежает", — сказал Уолкотт.