Уолкотт о Доумане: «Он как Месси, с мячом быстрее. Лео просто скользил мимо людей, у Макса это есть»

15-летний полузащитник «Арсенала» сыграл свой первый матч в АПЛ, выйдя на замену в матче с «Лидсом» (5:0) на прошлой неделе. Доуман стал вторым в списке самых молодых дебютантов Премьер-лиги после Итана Нванери.
Экс-полузащитник «Арсенала» Уолкотт высказался об игре Доумана, отметив умение быстро двигаться с мячом и использовать низкий центр тяжести.
«Что действительно здорово, так это то, что [главный тренер “Арсенала”] Микел Артета позволит ему играть так, потому что в этом его сила. Он ведет мяч, с мячом он быстрее. Он как Месси. Я помню, как играл против Месси — без мяча он не такой быстрый.
Возможно, это потому, что я был быстрее большинства игроков. Когда мяч у него, он просто скользит мимо людей, он легко проскользил мимо меня. [У Доумана] это есть, он умеет резко взрываться и останавливаться.
У него есть способности, которым невозможно научить, он играет свободно. Мы часто говорим о любви к футболу, о том, что иногда футбол скучно смотреть. За ним наблюдать — не скучно. В игре он всегда позитивен, каждый раз, когда получает мяч, и именно это я люблю в таких игроках — в их позитиве. Это так освежает", — сказал Уолкотт.