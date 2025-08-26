Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы взять трофей, позвали бы Черчесова — фундаментального человека, знающего, что такое выигрывать. У нас много нефутбольных людей в клубах, которым важнее подковерные д

— Меня многое удивляет. То Слуцкий был сбитый летчик, а потом ему все дифирамбы поют. Потом Черчесов — опять то же самое. У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Подковерные. Мы хотим выигрывать трофеи или кому-то нравиться? Кому-то быть удобным? — сказал нападающий «Акрона».