Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Оренбург
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
7.00
X
5.10
П2
1.46
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.55
П2
1.60
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.76
П2
4.50
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.85
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.90
П2
2.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.74
П2
2.85

Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы взять трофей, позвали бы Черчесова — фундаментального человека, знающего, что такое выигрывать. У нас много нефутбольных людей в клубах, которым важнее подковерные д

— Что думаете о ситуации, в которой оказались два больших клуба — «Зенит» и «Спартак»? Не лучший старт сезона, непростая ситуация с точки зрения чемпионских амбиций.

Источник: Спортс"

— Думаю, их должны тренировать другие тренеры.

— Не устраивает квалификация или не нравятся по-человечески?

— При чем здесь по-человечески? Хороший человек — не профессия.

— Нужны более амбициозные?

— Более мастеровитые в плане тренерского цеха.

— Вас удивляет, что в составе «Спартака» достаточно много бывших армейцев?

— Удивляет, что самый большой клуб — такой, как «Спартак» — за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.

— Удивляет, что он не востребован в московских клубах?

— Меня многое удивляет. То Слуцкий был сбитый летчик, а потом ему все дифирамбы поют. Потом Черчесов — опять то же самое. У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Подковерные. Мы хотим выигрывать трофеи или кому-то нравиться? Кому-то быть удобным? — сказал нападающий «Акрона».

Дзюба об РПЛ: «В еврокубки в таком состоянии лучше не возвращаться. Нас там вынесут».