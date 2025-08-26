Дзюба о «Спартаке»: «Хотели бы взять трофей, позвали бы Черчесова — фундаментального человека, знающего, что такое выигрывать. У нас много нефутбольных людей в клубах, которым важнее подковерные д

— Думаю, их должны тренировать другие тренеры.
— Не устраивает квалификация или не нравятся по-человечески?
— При чем здесь по-человечески? Хороший человек — не профессия.
— Нужны более амбициозные?
— Более мастеровитые в плане тренерского цеха.
— Вас удивляет, что в составе «Спартака» достаточно много бывших армейцев?
— Удивляет, что самый большой клуб — такой, как «Спартак» — за 20 лет выиграл только одно чемпионство. Если честно, то если бы они хотели взять трофей, они бы позвали Черчесова — фундаментального человека, который знает, что такое выигрывать.
— Удивляет, что он не востребован в московских клубах?
— Меня многое удивляет. То Слуцкий был сбитый летчик, а потом ему все дифирамбы поют. Потом Черчесов — опять то же самое. У нас много нефутбольных людей в структурах клубов, которым важнее не футбольные, а другие дела. Подковерные. Мы хотим выигрывать трофеи или кому-то нравиться? Кому-то быть удобным? — сказал нападающий «Акрона».
Дзюба об РПЛ: «В еврокубки в таком состоянии лучше не возвращаться. Нас там вынесут».