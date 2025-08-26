Ричмонд
Сакич про 4:0 с «Пари НН»: «Спартак» победил заслуженно, не давал сопернику играть. Довольны Самошниковым, он еще будет прибавлять"

— Хочу поблагодарить ребят за победу и за игру, особенно за второй тайм. Мы победили заслуженно, не особо давали сопернику сегодня играть.

— Как вам дебют Самошникова? Как широко вы планируете его использовать в плане позиций на поле?

— Он может сыграть и справа, и слева. Он может сыграть на позиции латераля при схеме с тремя центральными защитниками. Он может сыграть крайнего и при четырех защитниках. Дело привычки и концентрации.

— Как оцените дебют Самошникова? Как себя чувствует Маркиньос?

— Самошников провел хороший матч, мы довольны его игрой. Он еще мало тренировался, он будет прибавлять. Маркиньоса решили приберечь и не рисковать. Надеюсь, что он и Бабич будут в составе на игру с «Сочи».

— Кто отвечает в «Спартаке» за ауты? Самошников их хорошо бросает, можно ли тут что‑то натренировать?

— Мы понимаем сильные качества наших футболистов. Мы стараемся использовать эти качества и работать над стандартами. Для нас здорово, когда в игре получается то, что мы отрабатывали на тренировке, — сказал ассистент главного тренера «Спартака».