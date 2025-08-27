Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
1.99
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд — не хватит пальц

— Это напоминает историю с «Сатурном», когда всюду обращались, но все закончилось.

Источник: Спортс"

Я так понимаю, что все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Просто инвестор. Вот я инвестор: сегодня захотел — дал денег, а завтра закончились — и не дал.

Тут больше вопросы к РПЛ. Если вы заявляете команду, берите какие-то гарантии. В Израиле все клубы делают взнос: если какая-то команда вдруг навернулась, из этого фонда футболистам выдают деньги. А у нас уже можно делать второе кладбище команд, которые закончили свое существование, — не хватит пальцев на двух руках.

— Что может сделать Госдума?

— При чем тут Госдума? Они что, свои деньги отдадут? Здесь надо ужесточать лицензирование, чтобы хотя бы было гарантийное письмо губернатора, — сказал агент Константина Тюкавина.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше