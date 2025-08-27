Агент Сафонов о «Химках»: «Все претензии к Садыгову, а он официально в клубе никем не был. Больше вопросы к РПЛ. У нас уже можно делать второе кладбище команд — не хватит пальц

Тут больше вопросы к РПЛ. Если вы заявляете команду, берите какие-то гарантии. В Израиле все клубы делают взнос: если какая-то команда вдруг навернулась, из этого фонда футболистам выдают деньги. А у нас уже можно делать второе кладбище команд, которые закончили свое существование, — не хватит пальцев на двух руках.