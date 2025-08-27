Моуринью хочет подписать Лунина. «Фенербахче» сделал запрос в «Реал»

В то же время Моуринью хочет видеть в своей команде Лунина. «Фенербахче» уже направил в «Реал» запрос с целью выяснить условия возможного трансфера.
Отмечается, что украинец также интересен «Галатасараю», но не рассматривается им как основная цель.
Как сообщает As, главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью недоволен Домиником Ливаковичем, сам вратарь тоже не в восторге от своего положения в Турции. Идут переговоры о его переходе в «Ноттингем Форест» на правах аренды.
