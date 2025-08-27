Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Если найдем доказательства, примем решение о наказании. Мы против любых проявлений расизма»

"В свете поднявшегося шума мы хотим заявить, что этот клуб выступает против любых проявлений расизма и что мы уже расследуем произошедшее совместно со службой безопасности клуба и полицией.
Если мы найдем какие-либо доказательства того, что это произошло, мы примем решение о наказании, потому что не можем с этим мириться«, — заявил президент “Реал Овьедо” Мартин Пелаес.
Фанаты «Овьедо» скандировали «Puta Real Madrid» и называли премьер-министра Испании «сукиным сыном», а Винисиуса — «дураком». Ла Лига подала жалобу.