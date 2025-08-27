Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
1.99
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Президент «Овьедо» про обезьянье уханье в адрес Винисиуса и Мбаппе: «Если найдем доказательства, примем решение о наказании. Мы против любых проявлений расизма»

Клуб из Астурии проиграл мадридскому «Реалу» дома со счетом 0:3 во 2-м туре Ла Лиги. Во время этого матча фанаты хозяев оскорбляли Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе обезьяньим уханьем.

Источник: Спортс"

"В свете поднявшегося шума мы хотим заявить, что этот клуб выступает против любых проявлений расизма и что мы уже расследуем произошедшее совместно со службой безопасности клуба и полицией.

Если мы найдем какие-либо доказательства того, что это произошло, мы примем решение о наказании, потому что не можем с этим мириться«, — заявил президент “Реал Овьедо” Мартин Пелаес.

Фанаты «Овьедо» скандировали «Puta Real Madrid» и называли премьер-министра Испании «сукиным сыном», а Винисиуса — «дураком». Ла Лига подала жалобу.