По моему мнению, клуб не приложил дополнительных усилий перед этими матчами«, — сказал главный тренер “Фенербахче” в эфире Sport TV накакуне ответной игры с португальским клубом в квалификации ЛЧ (0:0 в первом матче).
Моуринью раскритиковал трансферы «Фенербахче»: «Будь ЛЧ важна для клуба, он приложил бы дополнительные усилия перед матчами с “Бенфикой”. Но у нас тот же состав»
«Если бы Лига чемпионов была жизненно важна для моего клуба, он бы что-то сделал в период между нашими матчами с “Фейеноордом” и “Бенфикой”. Мы играем против “Бенфики” тем же составом, что и против “Фейеноорда”.