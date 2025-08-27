Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Бруну рассмотрит предложения от саудовских и американских клубов после ЧМ-2026 (Daily Mail)

Daily Mail сообщает, что полузащитник хочет провести в АПЛ еще один сезон и избежать лишних сложностей при подготовке к чемпионату мира.

Источник: Спортс"

После ЧМ-2026 он будет готов рассмотреть другие варианты, включая предложения саудовских, американских клубов и команд из других топ-лиг Европы.

Португалец выступает за «МЮ» с сезона-2019/20. Статистику 30-летнего Фернандеша можно изучить здесь.