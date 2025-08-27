Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами — оправдание, “ПСЖ” взял 4 трофея благодаря его рукам»

«Он был настоящим протагонистом, он был протагонистом в каждом турнире, кроме, может, чемпионата, где он не всегда играл хорошо. Это странно. И сложно понять, как можно отстранить футболиста такого уровня, сыгравшего фундаментальную роль в победах “ПСЖ” в этом году.

Источник: Спортс"

В основном дело в деньгах, думаю, но я считаю, что Доннарумма был фундаментально важен. Да, клуб подписал Люку Шевалье, очень хорошего вратаря, лучшего в Лиге 1, и в этом плане «ПСЖ» сработал хорошо. Но сложно понять, как от Доннаруммы избавились с такой легкостью. Я думаю, что в этом году он заслужил контракт. А «ПСЖ» указал ему на дверь.

И я не считаю, что дело в игре ногами. Если вы выиграли четыре трофея в этом году, то это благодаря его рукам, а не ногам. Игра ногами — это оправдание. Да, Шевалье играет ногами лучше, но это оправдание, больше тут нечего сказать«, — заявил экс-вратарь “Монако”.