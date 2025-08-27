Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами — оправдание, “ПСЖ” взял 4 трофея благодаря его рукам»

В основном дело в деньгах, думаю, но я считаю, что Доннарумма был фундаментально важен. Да, клуб подписал Люку Шевалье, очень хорошего вратаря, лучшего в Лиге 1, и в этом плане «ПСЖ» сработал хорошо. Но сложно понять, как от Доннаруммы избавились с такой легкостью. Я думаю, что в этом году он заслужил контракт. А «ПСЖ» указал ему на дверь.