Флавио Рома: «Доннарумма был настоящим протагонистом во всех турнирах и заслужил контракт, а ему указали на дверь. Игра ногами — оправдание, “ПСЖ” взял 4 трофея благодаря его рукам»

В основном дело в деньгах, думаю, но я считаю, что Доннарумма был фундаментально важен. Да, клуб подписал Люку Шевалье, очень хорошего вратаря, лучшего в Лиге 1, и в этом плане «ПСЖ» сработал хорошо. Но сложно понять, как от Доннаруммы избавились с такой легкостью. Я думаю, что в этом году он заслужил контракт. А «ПСЖ» указал ему на дверь.
И я не считаю, что дело в игре ногами. Если вы выиграли четыре трофея в этом году, то это благодаря его рукам, а не ногам. Игра ногами — это оправдание. Да, Шевалье играет ногами лучше, но это оправдание, больше тут нечего сказать«, — заявил экс-вратарь “Монако”.