Матч-центр
Все
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.75
П2
1.99
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Тренер «Кайрата» о выходе в основной турнир ЛЧ: «Ребятам говорю: “Ну, мы кашу заварили”. Перед игрой показали им команды из общей группы — гранды одни. Распечатали и в р

Казахстанский клуб по пенальти прошел «Селтик» в плей-офф квалификации. Игровое время обоих матчей завершилось вничью — 0:0.

Источник: Спортс"

"У нас была задача чемпионат, выиграть Кубок и пробиться в групповую стадию Лигу чемпионов. С одной задачей справились. Возможно, не думали, что именно в групповой этап Лиги чемпионов. Думали, что в крайнем случае хотели играть в Лиге конференций. Но теперь.

Я ребятам говорю: «Ну, мы кашу заварили, конечно». Я не знаю, какие задачи будут, посмотрим, я не люблю прогнозы давать, я люблю тихо, постепенно. Нам даже не верится, что мы там. Я не мечтал даже.

Но расскажу такую историю. Перед игрой на установке мы показали ребятам команды, которые ожидают нас в общей группе. Там гранды одни. Показали ребятам, распечатали и в раздевалку повесили. Мне захотелось, чтобы ребята видели и мотивировались. Конечно, хочется встретиться с клубами как можно именитее, потому что, возможно, такое раз в жизни такое бывает. У нас еще стадион был бы как в Глазго", — сказал Рафаэль Уразбахтин.

«Кайрат» — в Лиге чемпионов! Вратарь взял 3 пенальти — и вот история!

20 млн евро заработает «Кайрат» в ЛЧ! Минимум х2 своего бюджета.