Тренер «Кайрата» о выходе в основной турнир ЛЧ: «Ребятам говорю: “Ну, мы кашу заварили”. Перед игрой показали им команды из общей группы — гранды одни. Распечатали и в р

Но расскажу такую историю. Перед игрой на установке мы показали ребятам команды, которые ожидают нас в общей группе. Там гранды одни. Показали ребятам, распечатали и в раздевалку повесили. Мне захотелось, чтобы ребята видели и мотивировались. Конечно, хочется встретиться с клубами как можно именитее, потому что, возможно, такое раз в жизни такое бывает. У нас еще стадион был бы как в Глазго", — сказал Рафаэль Уразбахтин.