Слишкович про 3:5 с «Зенитом»: «Прошу, не трогайте мою команду, я вижу, как игроки растут. Лучше трогайте меня. Я вижу, что “Оренбург” делает правильные вещи»

— Восемь голов… Болельщики и зрители увидели интересный и открытый футбол, где мы, к сожалению, не защищались как надо при стандартных моментах. Но я увидел ответ моей команды, как мы хотим играть. Мы ответили тремя голами. У нас молодые ребята, им пока не хватает опыта, поэтому люблю Кубок России, он дает возможность играть молодым. По кубковым играм я получаю ответ на этот вопрос. Ребята отдали 100%, не могу высказать претензии.