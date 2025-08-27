Ричмонд
Сафонов об отпуске: «Впервые не набрал вес — наоборот, немного сбросил. Тест на % жировой массы — лучший за все время в “ПСЖ”. Возможно, сейчас я в своей лучшей форме»

"Делюсь ощущениями после первых трех недель тренировок.

Источник: Спортс"

Отпуск пошел на пользу — с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности.

Вижу, как работа, проделанная в отпуске, положительно влияет на игру: не растерял физическую форму. Более того, впервые за отпуск я не набрал вес — наоборот, немного сбросил. ?? Тест на процент жировой массы — лучший за все время в Париже.

Все это дает мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме. ???? «- написал вратарь “ПСЖ” в телеграм-канале.