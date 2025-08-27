Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
П1
3.85
X
3.75
П2
1.99
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
П1
5.80
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
П1
2.20
X
3.70
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
Заболотный о «Спартаке» после 4:0 с «Пари НН»: «Начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход. Игра с “Зенитом” с этим не связана. Просто перебороли неудачный момент»

Во вторник «Спартак» разгромил «Пари НН» (4:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:0).

Источник: Спортс"

В субботу красно-белые обыграли «Рубин» (2:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ.

"Мы начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход. Будем продолжать. Надо пользоваться своими хорошими качествами. Когда есть хороший результат, то и удовольствие приходит. Из-за того, что мы выигрываем, хорошо играется и больше уверенности.

Игра с «Зенитом» (2:2 в 5-м туре Мир РПЛ — Спортс) с этим не связана. Просто перебороли неудачный момент. Напряжение было из-за случайностей, ненужных удалений, голов, череда неудач. Сейчас все меняется. Хорошо, что ребята перебороли этот отрезок«, — сказал форвард “Спартака”.