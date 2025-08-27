Ричмонд
Генич о Сперцяне и Европе: «У него есть образец — Мхитарян. Время до 26−27 лет есть. Даже “Алавес” или “Эльче” — это пердь, но высший дивизион Испании»

Ранее сообщалось, что «Краснодар» получил предложение от «Саутгемптона» о трансфере Сперцяна.

25-летний полузащитник отказался от перехода в команду из Чемпионшипа.

— Не считаю Саутгемптон деревней, хотя, конечно, не Лондон. Мне интересно, это решение самого Эдика или Сергей Николаевич нашел жесткую аргументацию? Что европейские клубы не уйдут никуда, ты легенда клуба, капитан команды, ситуация в мире нормализуется, и точно уедешь.

Хотя мне казалось, что Эдик был не против уехать. Агент Оганян получил авторизацию на переход и понимал, что, наверное, Англия и Чемпионшип — это круто. С другой стороны, поедет он в «Жирону», ты тоже скажешь, что это пердь? Но это команда-донор, но команда хорошая. В целом прикольно.

— Что для тебя пердь и что не пердь?

— Даже «Алавес» пердь или «Эльче». Но эти команды представляют высший дивизион Испании, ты играешь два раза против «Барселоны» или «Реала». Конечно, хочется подождать Европы. Время до 26−27 лет есть. Но у него есть образец — Генрих Мхитарян. Сначала «Металлург», потом «Шахтер» и потом «Боруссия», — сказал комментатор «Матч ТВ».