Дзюба о лимите: «Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян. У нас не везде иностранцы — топ-игроки. В каждой команде есть 2−3, но достаточно и пассажиров»

На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.
— Ваше мнение по лимиту на легионеров?
— Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян, а иностранцы должны приезжать топовые, чтобы у них учились. А у нас не во всех командах иностранцы топ-игроки.
— Можете назвать топ-легионеров РПЛ?
— Барко, Маркиньос в порядке. В ЦСКА Мойзес, Роша был топовый. В «Краснодаре» Кордоба, Коста защитничек мне нравится. В каждой команде двое-трое, но достаточно и пассажиров.
— В миксте после игры с ЦСКА вы сказали о пожелании руководству усилить команду. С чем связываете то, что не усиливают «Акрон», вы же общаетесь с владельцем.
— Это загадка для меня. Но это же не владелец, есть спортивный департамент, они должны за это отвечать, — сказал форвард «Акрона».