Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.80
П2
1.99
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.40
П2
1.60
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.67
П2
3.17
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.55
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.92
П2
1.99
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.46
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.60
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
2
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Спартак
4
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:2
Кайрат
0
:
Селтик
0
П1
X
П2

Дзюба о лимите: «Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян. У нас не везде иностранцы — топ-игроки. В каждой команде есть 2−3, но достаточно и пассажиров»

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

— Ваше мнение по лимиту на легионеров?

— Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян, а иностранцы должны приезжать топовые, чтобы у них учились. А у нас не во всех командах иностранцы топ-игроки.

— Можете назвать топ-легионеров РПЛ?

— Барко, Маркиньос в порядке. В ЦСКА Мойзес, Роша был топовый. В «Краснодаре» Кордоба, Коста защитничек мне нравится. В каждой команде двое-трое, но достаточно и пассажиров.

— В миксте после игры с ЦСКА вы сказали о пожелании руководству усилить команду. С чем связываете то, что не усиливают «Акрон», вы же общаетесь с владельцем.

— Это загадка для меня. Но это же не владелец, есть спортивный департамент, они должны за это отвечать, — сказал форвард «Акрона».