Дзюба о лимите: «Когда нет еврокубков, должно играть больше россиян. У нас не везде иностранцы — топ-игроки. В каждой команде есть 2−3, но достаточно и пассажиров»

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.