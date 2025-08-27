Радимов о Салтыкове в «Локомотиве»: «Просто в пустое место превратился. Все невпопад, это ужасающе выглядит. А был стоящий футболист»

Мне кажется, здесь даже не дело в том, что нет игровой практики, а дело в том, что надо больше тренировочного процесса. Все невпопад. Такой хороший был футболист Салтыков и превратился просто в пустое место. Это и по-футбольному очень слабо, и это помеха команде, коллективу. Надо думать, выпускать таких футболистов или нет.