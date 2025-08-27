Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.90
П2
1.89
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.34
П2
1.58
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.92
П2
2.05
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.63
П2
5.20
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.69
П2
3.62
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
4.89
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.65
П2
5.48
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2

Радимов о Салтыкове в «Локомотиве»: «Просто в пустое место превратился. Все невпопад, это ужасающе выглядит. А был стоящий футболист»

В 6-м туре Мир РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3).

Источник: Спортс"

21-летний вингер московского клуба Салтыков вышел на замену во втором тайме.

«Галактионов точно перемудрил с заменами. Рамирес в “Краснодаре” “варил”, привозил, удалялся. Его выгнали, теперь вернули в РПЛ в “Локомотив”. Два мяча из-под него забили, ну, такая невнимательность, когда ты выходишь, люди бьются, 2:0 ведут, борьба за какие-то места…

Ну и правый нападающий Салтыков вышел, который в прошлом году не играл почти. И вот он получает шанс — и раз за разом запарывает, принимает неверные решения, назад добежать не может, отработать.

Мне кажется, здесь даже не дело в том, что нет игровой практики, а дело в том, что надо больше тренировочного процесса. Все невпопад. Такой хороший был футболист Салтыков и превратился просто в пустое место. Это и по-футбольному очень слабо, и это помеха команде, коллективу. Надо думать, выпускать таких футболистов или нет.

Ну и самому Салтыкову как-то надо задуматься в этом плане, потому что ты вредишь команде. Он перешел из Самары в клуб выше уровнем, соответственно, и зарплата наверняка стала выше, то есть, и спрос с него больше. Я очень разочаровался тем, что я увидел от Салтыкова.

Это был действительно хороший футболист. Как выходить из этой ситуации? Ну есть агент, есть тренер, он сам, наконец, уже взрослый стал. Но точно надо что-то предпринимать, потому что все это ужасающе выглядит. Я почему акцентирую внимание? Потому что, действительно, это был стоящий футболист«, — сказал бывший игрок “Зенита”.