Радимов о Салтыкове в «Локомотиве»: «Просто в пустое место превратился. Все невпопад, это ужасающе выглядит. А был стоящий футболист»

21-летний вингер московского клуба Салтыков вышел на замену во втором тайме.
«Галактионов точно перемудрил с заменами. Рамирес в “Краснодаре” “варил”, привозил, удалялся. Его выгнали, теперь вернули в РПЛ в “Локомотив”. Два мяча из-под него забили, ну, такая невнимательность, когда ты выходишь, люди бьются, 2:0 ведут, борьба за какие-то места…
Ну и правый нападающий Салтыков вышел, который в прошлом году не играл почти. И вот он получает шанс — и раз за разом запарывает, принимает неверные решения, назад добежать не может, отработать.
Мне кажется, здесь даже не дело в том, что нет игровой практики, а дело в том, что надо больше тренировочного процесса. Все невпопад. Такой хороший был футболист Салтыков и превратился просто в пустое место. Это и по-футбольному очень слабо, и это помеха команде, коллективу. Надо думать, выпускать таких футболистов или нет.
Ну и самому Салтыкову как-то надо задуматься в этом плане, потому что ты вредишь команде. Он перешел из Самары в клуб выше уровнем, соответственно, и зарплата наверняка стала выше, то есть, и спрос с него больше. Я очень разочаровался тем, что я увидел от Салтыкова.
Это был действительно хороший футболист. Как выходить из этой ситуации? Ну есть агент, есть тренер, он сам, наконец, уже взрослый стал. Но точно надо что-то предпринимать, потому что все это ужасающе выглядит. Я почему акцентирую внимание? Потому что, действительно, это был стоящий футболист«, — сказал бывший игрок “Зенита”.